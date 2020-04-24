كتب هاني نصر العربي في الجمعة 24 أبريل 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر أفغانستان.. "طالبان" ترفض الدعوة لوقف إطلاق النار في رمضان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفضت حركة طالبان الأفغانية دعوة الحكومة لوقف إطلاق النار في شهر رمضان المبارك وترك السلطات تركز على مكافحة فيروس كورونا الجديد، مما يثير مخاوف جديدة بشأن آفاق عملية سلام هشة.

وقال المتحدث باسم طالبان، سهيل شاهين، في منشور على "تويتر"، إن وقف إطلاق النار سيكون ممكنا إذا تم تنفيذ عملية السلام "بالكامل" ولكن "العقبات" تعني أن طالبان لن تلقي أسلحتها بعد، كما أوردت وكالة "رويترز".

وأضاف "شاهين"، في منشوره في وقت متأخر يوم الخميس: "أن المطالبة بوقف إطلاق النار ليست عقلانية ومقنعة".

وقد أثيرت الآمال بإنهاء عقود من الحرب في أفغانستان في أواخر فبراير عندما أبرمت طالبان والولايات المتحدة صفقة بشأن انسحاب القوات الأجنبية بقيادة الولايات المتحدة مقابل ضمانات أمنية من طالبان.

لكن الاتفاق لم يشمل وقف إطلاق النار، الذي تُرك للحكومة المدعومة من الولايات المتحدة للتفاوض مع المتمردين.

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دعا الرئيس أشرف غني يوم الخميس إلى وقف إطلاق النار لشهر رمضان الذي بدأ في أفغانستان يوم الجمعة ، والسماح للبلاد بالتركيز على ما وصفه بانتشار جديد للفيروس التاجي في جميع أنحاء البلاد.

وقد اكتشفت أفغانستان أكثر من 1300 حالة إصابة بالفيروس لكن خبراء الصحة يقولون إن العدد قد يكون أعلى لأن الاختبارات محدودة وأن النظام الصحي الضعيف في أفغانستان سيعاني من انتشار واسع النطاق.

ووافقت حركة طالبان، التي تقاتل لسنوات لطرد القوات الأجنبية، في فبراير على "خفض العنف" لمدة أسبوع لتأمين الاتفاق مع الولايات المتحدة، والذي تم التوقيع عليه في 29 فبراير. لكنها استأنفت مهاجمة القوات الحكومية بعد ذلك بوقت قصير.

دعا حلف شمال الاطلسي الذي تقوده الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، طالبان إلى خفض مستويات العنف والانضمام إلى محادثات السلام.

وقال سفراء الحلف في مجلس شمال الأطلسي التابع لحلف شمال الأطلسي في بيان حول جهود السلام "المستوى الحالي للعنف الذي تسببه طالبان غير مقبول."

هذا الأسبوع وحده، قتل عشرات من أفراد قوات الأمن الأفغانية والمدنيين ومقاتلي طالبان في الاشتباكات.