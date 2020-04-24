رئيس وزراء كندا يهنئ المسلمين: رمضان زمن للتأمل الروحي ورحمة الإسلام حاضرة في الأزمة – فيديو

هنأ رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، المسلمين في كندا وحول العالم بحلول شهر رمضان الكريم، لافتاً الانتباه إلى أن شهر رمضان، هذه السنة، مختلف في ظل تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19)، وإجراءات التباعد الاجتماعي.

وقال ترودو، عبر فيديو نشره باللغتين الفرنسية، والإنجليزية على صفحته الرسمية في فايسبوك، إن “شهر رمضان وقت التجمع. تحتفل العائلات، والأصدقاء فيه من خلال الاجتماع معًا”.

وأضاف ترودو: “في هذه السنة، سيبدو شهر رمضان مختلفاً، بينما نواصل مكافحة جائحة كوفيد-19 العالمية، ونعمل على حماية مجتمعاتنا من خلال البقاء في المنازل، واتباع نصيحة خبراء الصحة العامة”.

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وتابع رئيس الوزراء الكندي: “خلال هذه الأزمة، فإن قيم الإسلام، والرحمة، والامتنان، والكرم، يتردد صداها أكثر من أي وقت مضى، ونرى الكنديين المسلمين يساعدون جيرانهم”، وأشار إلى أن رمضان “يذكرنا، في زمن الصدقة، والتأمل الروحي، بأن نضع احتياجات الآخرين قبل احتياجاتنا، وأن نمارس تلك القيم في حياتنا اليومية”.

يذكر أن عدد المسلمين في كندا يبلغ، وفق المسح الوطني للأسر الكندي لعام 2011، 1،053،945 مسلم، أغلبهم في مقاطعات أونتاريو، وكيبك، وألبيرتا، ما يجعل الإسلام ثاني أكبر شريعة في البلاد بعد المسيحية.