عبر نجم موسقى الراي الجزائري، الشاب خالد، عن استيائه من إشاعات إصابته بفيروس كورونا، مؤكدا أنها شكلت مصدر خوف، وازعاج لعائلته بالأساس.
وتحدث الشاب خالد، خلال لقاء تلفزي، في برنامج ” التاسعة”، الذي بث على قناة مصرية، أخيرا، عن شائعات إصابته بكورونا، معبرا عن انزعاجه منها، خصوصا في وقت يعيش فيه العالم أزمة.
وقال خالد إن والدته قالت له بعدما طمأنها على صحته: “بغاو لك الموت.. لكن الله عطاك عمر طويل إن شاء الله”.
وأكد الشاب خالد أنه يتمتع بصحة جيدة، وملتزم بالحجر الصحي في منزله.
وكانت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي قد روجت أن الشاب خالد أصيب بفيروس كورونا في فرنسا، وفارق على إثر ذلك الحياة.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد الاشاعات.. الشاب خالد: عيب عائلتي تتضرر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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