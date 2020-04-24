150 أمريكيا يغادرون اليوم مطار الدار البيضاء في اتجاه لندن

يغادر عصر اليوم، الجمعة، 150 أمريكيا مطار محمد الخامس الدولي بالبيضاء في اتجاه مطار لندن الدولي، بعد مقام بالمغرب فرضته تدابير الحجر الصحي، وإغلاق الحدود لمنع انتشار فيروس “كورونا” المستجد.
وعلم “اليوم 24” من مصدر جيد الإطلاع أن طائرة ستحلق من مطار محمد الخامس في حدود الرابعة والنصف في اتجاه مطار لندن الدولي على مثنها ركاب من الولايات المتحدة الأمريكية، مبرزا في السياق ذاته أنهم سيواصلون الرحلة من المطار البريطاني في اتجاه العديد من المطارات الأمريكية.
واستأنفت بداية الأسبوع الجاري، وفق ما كشفه الموقع سابقا، مجموعة من الرحلات صوب العديد من الدول، بينها 4 رحلات صوب دول خليجية أقلت 700 مسافرا خليجيا إلى كل من السعودية وقطر والكويت.
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