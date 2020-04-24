رغم الثغرات الأمنية: ارتفاع عدد مستخدمي "زووم" إلى 300 مليون

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت الشركة المطورة لتطبيق مؤتمرات الفيديو "زووم" عن ارتفاع عدد مستخدمي التطبيق بنسبة 50% إلى 300 مليون مستخدم في الأسابيع الثلاثة الأخيرة.
وتأتي تصريحات الشركة في ظل استجابتها لقواعد الأمن والسلامة، بعد الكشف عن ثغرات كثيرة تطال التطبيق، الأمر الذي دفع العديد من الحكومات والشركات إلى منعه.
وارتفعت أسهم "زووم"، التي تضاعفت 5 مرات منذ تحول الشركة إلى شركة عامة في شهر آذار/ مارس من العام الماضي، بنسبة 12%، إلى مستوى قياسي بلغ 168.24 دولارًا.
وأعلن الرئيس التنفيذي للشركة، إريك يوان، عن الأرقام في وقت متأخر من يوم الأربعاء في تحديث بشأن خطة أمنية للمنصة مدتها 90 يومًا، وقال: "إن الشركة ستطرح الأسبوع المقبل إصدارًا جديدًا من التطبيق مع المزيد من ميزات التشفير".
يُشار إلى أن تطبيق "زووم" مُنع في العديد من المدارس في جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى شركة صناعات الفضاء "سبيس إكس" المملوكة لرائد الأعمال الشهير إيلون ماسك، كما منعته حكومات في ألمانيا، وتايوان، وسنغافورة.
وأدى الإغلاق الناجم عن تفشي الفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى زيادة هائلة في إقبال ملايين المستخدمين في جميع أنحاء العالم على تطبيقات مؤتمرات الفيديو، مثل: (زووم)، وسكايب و(تيمز) من مايكروسوفت.
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