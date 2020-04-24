شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة الصحة: لقاحات وأدوية كورونا يجب أن تكون متاحة للجميع بالتساوي والان نبدء بالتفاصيل

قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة خلال إعلانها عن خطة لتسريع الجهود لمكافحة مرض (كوفيد-19) إن جميع اللقاحات ووسائل تشخيص وعلاج فيروس كوروونا المستجد لا بد أن تكون متاحة بالتساوي للجميع على مستوى العالم.

وقال تيدروس أدهانوم جيبريسوس الأمين العام للمنظمة، خلال إعلان ما وصفه "بتعاون تاريخي" لتسريع سبل تطوير أدوية فعالة ووسائل فحص ولقاحات للوقاية من كوفيد-19 وعلاجه، إن هذا المرض الرئوي "تهديد مشترك لا يمكننا هزيمته إلا بعمل مشترك".

وقال تيدروس في مؤتمر صحفي افتراضي "علمتنا التجربة أنه حتى عندما تكون الوسائل متاحة فإنها لا تكون متاحة بالتساوي للجميع. لا يمكن أن نسمح بحدوث ذلك".

وأشاد سيريل رامابوسا رئيس الاتحاد الأفريقي "بالإدارة الممتازة" لمنظمة الصحة العالمية في مكافحة مرض (كوفيد-19) الذي اجتاح العالم.

وحذر من أن القارة الأفريقية "معرضة بشدة لويلات هذا الفيروس وتحتاج إلى الدعم".