وزير الصحة البريطاني يؤكد أن بوريس جونسون "في حالة جيدة جدا"

أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك أن رئيس الوزراء بوريس جونسون الذي يمضي فترة نقاهة بعد دخوله إلى المستشفى لتلقي العلاج من الإصابة بوباء كوفيد-19 "في حالة جيدة جدا".

وقال هانكوك في تصريحات صحفية: "تحدثت إليه أمس (الخميس) وهو في حالة جيدة جداً ويتعافى".

ولم يؤكد المعلومات التي نشرتها صحيفة "ذي تلغراف" ومفادها أن رئيس الحكومة المحافظ سيعود إلى تولي مهامه الإثنين والتي كلف بها مؤقتاً وزير الخارجية دومينيك راب.

وأضاف وزير الصحة "إني واثق من أنه سيعود فور سماح الأطباء بذلك. لم يتخذ بعد القرار لكنه يتلقى اتصالات ويبقى على تواصل".

وبحسب المتحدث باسمه تحدث جونسون (55 عاما) هذا الأسبوع إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب وملكة بريطانيا إليزابيث الثانية.

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ويمضي جونسون الذي خرج من المستشفى في 12 نيسان/أبريل، فترة نقاهة في شيكرز المقر الريفي لرؤساء الحكومة البريطانيين مع خطيبته الحامل كاري سيموندز.

وأعلن ترامب خلال مؤتمر صحافي "بدا في حالة رائعة. للحقيقة فوجئت". وأضاف "وكأنه بوريس الذي نعرفه المفعم بالنشاط والحيوية".

ورغم تصاعد الضغوط بما في ذلك في المعسكر المحافظ، تستبعد الحكومة حالياً أي تخفيف للعزل، المفروض منذ 23 آذار/مارس والذي سيمدد لأسبوعين إضافيين على الأقل، أو تفصيل استراتيجيتها للخروج منه.

وقال هانكوك إن الوباء في بريطانيا وهي من الدول الأوروبية الأكثر تأثرا بكوفيد-19، بلغ "الذروة" في تفشيه و"من المبكر" تخفيف التدابير المطبقة خشية من حدوث "موجة ثانية" من الإصابات.