آخر تطوّرات انتشار فيروس كورونا المستجدّ في العالم



في مايأتي آخر المستجدات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا المستجد الذي أودى بحياة أكثر من 190 ألف شخص في العالم.



بدأ ملايين المسلمين في العالم الجمعة الصيام لشهر رمضان في أوج انتشار وباء كوفيد-19 الذي يحرم الكثير من المؤمنين من الاجتماعات العائلية التقليدية والصلوات في المساجد، لكن عدداً من المسؤولين الدينيين والمؤمنين في بعض الدول يرفضون إجراءات العزل.

في الشرق الاوسط وشمال افريقيا، أغلق عدد كبير من الدول المساجد وحظر التجمعات الليلية.

تلزم القيود التي فرضتها معظم الدول المساجد بإبقاء أبوابها مغلقة بينما لا يمكن تقاسم وجبة الإفطار التي تجري عادة في أجواء عائلية واحتفالية في بعض الأحيان، مع العائلة الواسعة أو الجيران، بسبب حظر التجمعات.

في بنغلادش و باكستان رفض مصلون الالتزام بالتوصيات، كما حضر آلاف المسلمين صلاة التراويح مساء الخميس في أكبر مسجد في باندا أتشيه، عاصمة الاقليم.

في النيجر، يثير حلول رمضان مخاوف من أعمال عنف.



أرجأ القادة الأوروبيون إعداد خطة لإنعاش الاقتصاد في مواجهة الركود الناجم عن تفشّي وباء كوفيد-19 بسبب عدم التوصل الى توافق، وقرر قادته تكليف المفوضية الأوروبية إعداد مقترحات اعتباراً من أواسط شهر أيار/مايو، ما يرجئ الى وقت لاحق جهود التضامن التي تطالب بها دول الجنوب، نظيراتها في الشمال، في مواجهة تداعيات الوباء.



أقرّ الكونغرس الأميركي مساء الخميس خطة جديدة بقيمة 483 مليار دولار لدعم الاقتصاد والمستشفيات وتعزيز الفحوصات المخبرية في مواجهة جائحة كوفيد-19 التي خلّفت حتّى اليوم قرابة 50 ألف وفاة وألحقت بأكبر اقتصاد في العالم أضراراً كارثية ليس أقلّها خسارة 26 مليون عامل وظائفهم.



اعتمد البرلمان الفرنسي بشكل نهائي عبر تصويت أخير في مجلس الشيوخ بعد تصويت الجمعية الوطنية، الموازنة الجديدة لمواجهة الازمة وخطة طارئة بقيمة 110 مليار يورو.



أودى فيروس كورونا المستجدّ بحياة ما لا يقلّ عن 190989 شخصاً في العالم منذ ظهوره في كانون الأول/ديسمبر في الصين، ثلثاهم تقريباً في اوروبا وفق تعداد أعدّته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسمية الجمعة حتى الساعة 11,00 ت غ.

الولايات المتحدة هي الدولة الأكثر تضرّراً جراء الوباء مع 49963 وفاة تليها إيطاليا (25549) ثم إسبانيا (22524) و فرنسا (21856) و بريطانيا (18738).



أثارت تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس حول حقن الجسم بمواد معقمة لمحاربة فيروس كورونا المستجد، ذهولاً في الأوساط العلمية مع اتهام عدد من الاخصائيين الرئيس الأميركي بعدم المسؤولية لطرحه هذا الاقتراح "الخطر".

وقال ترامب خلال المؤتمر الصحافي اليومي حول الجائحة في البيت الأبيض الخميس "أرى أن المعقمات تقضي عليه (فيروس كورونا) في دقيقة. دقيقة واحدة. هل من طريقة للقيام بشيء مماثل مع حقنة داخلية (في الجسم؟)".



ارتفعت مبيعات دواء دوليبران (باراسيتامول) بشكل كبير فاقت نسبته 20%.



أظهر بحث جديد أعلن عنه مسؤول أميركي رفيع الخميس أن أشعة الشمس تقضي سريعاً على فيروس كورونا المستجد، رغم أن الدراسة لم تُنشر بعد ولا تزال بانتظار إجراء تقييم مستقل لها.

وصرح مستشار وزير الأمن الداخلي للعلوم والتكنولوجيا وليام برايان للصحافيين في البيت الأبيض أن علماء الحكومة توصلوا إلى أن للأشعة فوق البنفسجية مفعولاً كبيراً على الفيروس، ما يعزز الأمل بشأن تراجع تفشي كوفيد-19 خلال الصيف. وقال إن "أبرز ملاحظة لدينا حتى الآن تتعلّق بالقدرة القوية على ما يبدو لأشعة الشمس على قتل الفيروس سواء على الأسطح أو في الهواء".



اختتمت الجمعية التشريعية في السلفادور فجأة جلستها مساء الخميس بعد الإعلان عن الاشتباه بوجود إصابة بكوفيد-19 في المبنى الذي أخلي بسرعة. وكتب الرئيس السلفادوري نجيب أبو كيلة على تويتر أن "فريق مكافحة الأوبئة في السلفادور كشف عن شكوك كبيرة في وجود حالة كوفيد-19 في الغرفة الزرقاء في البرلمان".

وأضاف "نوصي باختتام الجلسة والحجر الذاتي لجميع النواب والموظفين أثناء عملنا للتأكد من صحة وجود إصابات والأشخاص المحيطين بها".

