شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سلطنة عمان تسجيل 74 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 74 إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا ليرتفع العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطة الى 1790 وعدد الوفيات 9. واوضحت الوزراة في بيان نشرته وكالة الانباء العمانية ،بأن الإصابات الجديدة كان منها 35 حالة لعمانيين، و39 حالة لغير عمانيين..مشيرة الى تماثل (325) حالة للشفاء.



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