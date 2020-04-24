شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تسجيل 215 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في الكويت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اعلنت الكويت ،اليوم الجمعة ، تسجيل 215 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 2614. وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند في بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) " تم تسجيل حالة وفاة واحدة من بين الحالات المصابة بالمرض خلال الـ 24 ساعة الماضية، وهي لمقيم من الجنسية البنغلاديشية يبلغ من العمر 55 عاما وكان يتلقى الرعاية الطبية اللازمة في العناية المركزة منذ تسعة أيام ليرتفع بذلك إجمالي حالات الوفاة إلى 15 حالة". واضاف السند" أن مجموع الحالات التي تعافت بلغ 613 حالة من الذين أصيبوا بالمرض بعدما أعلن وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح في وقت سابق من صباح اليوم شفاء 115 حالة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية".



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