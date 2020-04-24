البيت الأبيض: وسائل الإعلام نقلت تصريحات ترامب بطريقة غير مسؤولة

انتقدت رئيسة المكتب الإعلامي بالبيت الأبيض كيلي ماكناتي، "التعليقات الإعلامية على اقتراح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حقن مصابي فيروس كورونا بمواد مطهرة"، لافتةً إلى أن "وسائل الإعلام نقلت اقتراحات ترامب بطريقة غير مسؤولة وخارج سياقها، وأرفقتها بعناوين سلبية في تقاريرها".
وشددت ماكناتي على أن "ترامب قال مرارًا وتكرارًا إنه يجب على الأميركيين استشارة الأطباء في ما يتعلق بعلاج فيروس كورونا، وهي نقطة أكدها مرة أخرى خلال إحاطة الأمس".
وكان الرئيس الأميركي أشار في مؤتمره الأخير حول مستجدات كورونا، إلى أن "فكرة حقن مرضى "كوفيد 19" بمواد التطهير تبدو مثيرة للاهتمام بالنسبة له".
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