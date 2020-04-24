الراعي دعا المسؤولين الى توحيد جهودهم لانقاذ لبنان من كبوته

تمنى البطريرك الماروني الكردينال ​مار بشارة بطرس الراعي​ للمسلمين صومًا مباركًا مع بداية ​شهر رمضان​، داعيًا المسؤولين الى توحيد جهودهم لانقاذ ​لبنان​ من كبوته.

وفي تأمله في مستهل صلاة المسبجة الوردية على نية لبنان، أشار إلى أننا "نحيي اخوتنا المسلمين في بدء صومهم المبارك وهم يدخلون في فترة من التأمل والصلاة. فليرتفع صوت صلاة اللبنانيين معًا، مسلمين ومسيحيين، الى الله في هذا الظرف العصيب لكي يحمي ارض وطننا المقدسة".

وأشار إلى أننا "مدعوون جميعًا للمحافظة على قداسة ارضنا بحياتنا وبسلوكنا، وندعو المسؤولين الى الوحدة والاتحاد لمواجهة هذه الحالة المذرية التي بلغنا اليها بفضل ال​سياسة​ في لبنان"، مضيفاً: "ليمارسوا الوحدة الوطنية الحقيقية وليتكاتفوا يدا بيد كي ينهضوا بلبنان وينقذوه من كبوته ومن حالته المأساوية اقتصاديًا وماليًا واجتماعيًا ومعيشيًا وهذا ما يزيد شعبنا فقرا على فقر."

وتابع: "نسأل امنا مريم العذراء ​سيدة لبنان​ ان تتشفّع لدى الله من اجلنا جميعًا ومن اجل العالم بأسره".