أفادت قناة الـ"MTV" بأن "الوزراء يستمرون باجتماع مالي يرأسه رئيس الحكومة حسان دياب بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء ومغادرة رئيس الجمهورية منها".
ولفتت القناة الى ان "مجلس الوزراء لم يتخذ أي قرار بإقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وتبين أن كل ما حُكي مجرّد شائعات"، مشيرة الى ان "الحكومة كلّفت وزير المال غازي وزني مفاوضة شركتين للتدقيق بحسابات مصرف لبنان".
من جهة أخرى، أوضحت القناة أن "مجلس الوزراء أقرّ توصيات المجلس الأعلى للدفاع بخصوص التعبئة العامة كما وردت".
كانت هذه تفاصيل خبر MTV: مجلس الوزراء لم يتخذ أي قرار بإقالة حاكم مصرف لبنان وتبين أن كل ما حُكي مجرّد شائعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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