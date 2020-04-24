MTV: مجلس الوزراء لم يتخذ أي قرار بإقالة حاكم مصرف لبنان وتبين أن كل ما حُكي مجرّد شائعات

أفادت قناة الـ"MTV" بأن "الوزراء يستمرون باجتماع مالي يرأسه رئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​ بعد انتهاء جلسة ​مجلس الوزراء​ ومغادرة ​رئيس الجمهورية​ منها".

ولفتت القناة الى ان "مجلس الوزراء لم يتخذ أي قرار بإقالة حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​ وتبين أن كل ما حُكي مجرّد ​شائعات​"، مشيرة الى ان "الحكومة كلّفت وزير المال ​غازي وزني​ مفاوضة شركتين للتدقيق بحسابات مصرف لبنان".

من جهة أخرى، أوضحت القناة أن "مجلس الوزراء أقرّ توصيات ​المجلس الأعلى للدفاع​ بخصوص التعبئة العامة كما وردت".

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