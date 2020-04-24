إجتماع وزاري في بعبدا برئاسة دياب لإستكمال البحث في الوضع المالي

أفادت معلومات صحافية عن إجتماع وزاري في القصر الجمهوري في بعبدا برئاسة رئيس الحكومة حسان دياب لإستكمال البحث في الوضع المالي.
من جانبها، أفادت قناة الـ"OTV" بأن كلمة دياب من قصر بعبدا ستكون في تمام السابعة الا ربعا، مشيرة إلى أنها ستكون عالية النبرة.
وكانت جلسة مجلس الوزراء، التي كانت منعقدة في القصر الجمهوري في بعبدا برئاسة الرئيس ميشال عون، قد انتهت قبل قليل.
وكان الرئيس عون قد هنأ في مستهل جلسة مجلس الوزراء، اللبنانيين عموماً والمسلمين خصوصاً بحلول شهر رمضان، متمنياً ان يحل عيد الفطر ولبنان بظروف أفضل في مختلف المجالات.
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