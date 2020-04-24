طنجة.. تعقيم مستشفى محمد الخامس بعد استقباله لحالات مصابة بفيروس كورونا المستجد

أقدمت مقاطعة مدينة طنجة، وشركة النظافة المفوض لها تدبير القطاع، ليلة أمس الخميس، على تعقيم مستشفى محمد الخامس الجهوي في طنجة.
وشمل التعقيم كل من المستعجلات، وسيارات الإسعاف، وقاعات الانتظار، ومجموعة من المرافق، التي تعرف اختلاط المواطنين بغية التقليل من انتقال الجائحة.
يذكر أن مستشفى محمد الخامس يضم قسما خاصا بمرضى كوفيد-19، ويستقبل الحالات الحاملة للفيروس في المدينة.
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