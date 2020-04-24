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مجهولون ينتهكون حرمة مسجد ضواحي العرائش بحثا عن الكنوز! – صور

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شيماء بخساس 0 تبليغ

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فوجيء سكان جماعة بني كرفط، إقليم العرائش، بتخريب مسجد من طرف مجهولين، بعدما حفروا داخل المسجد، وأقدموا على إتلاف أفرشته، والمصاحف، التي كانت فيه.

واستنادا إلى مصادر “اليوم 24″، فإن مجهولين اقتحموا مسجد “الحانوت”، في مدشر الخطوط، في جماعة بني كرفط، ضواحي العرائش، في ساعات متأخرة من ليلة أول أمس الأربعاء.

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وأضافت المصادر ذاتها أن المسجد خرب بالكامل، حيث أتلف عدد من المصاحف، والحصائر.

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وأوضحت المصادر ذاتها أنه من المرجح أن يكون الاعتداء على حرمة المسجد من طرف عصابة البحث عن الكنوز.

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وحضرت السلطات المحلية، ورجال الدرك الملكي إلى عين المكان، وتم فتح تحقيق في الموضوع، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، صورا توثق حجم الخراب، الذي تعرض له المسجد المذكور، مطالبين بتوقيف المعتدين.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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