جهة الشمال تسجل أدنى معدل إصابة بـ”كوفيد19″ منذ بداية الجائحة.. حالة في تطوان والوضع استقر في باقي المدن

سجلت جهة الشمال، خلال 24 ساعة الماضية، حالة إصابة واحدة بفيروس كورونا المستجد، إذ ارتفع إجمالي المصابين إلى 492 حالة مؤكدة، فيما استقر عدد المتعافين في 66 شخصا، والوفيات في 16 شخصا.

ووفق المعطيات، الصادرة عن مندوبية الصحة في جهة الشمال، إلى حدود اليوم الجمعة في الساعة 10 صباحا، فإنه تم إجراء 309 تحليلات مخبرية للمشتبه في إصابتهم بـ”كوفيد 19″ في الجهة، حيث تبين إصابة حالة واحدة مؤكدة بالجائحة، في إقليم تطوان.

واستقر الوضع الوبائي في باقي أقاليم، وعمالات الجهة، حيث تصدرت عمالة طنجة – أصيلة جهة الشمال في عدد الاصابات بـ342 حالة، يليها إقليم العرائش بـ77 شخصا، وتطوان بـ77 شخصا.

وسجل إقليم الحسيمة 13 حالة إصابة، منذ بداية أزمة كورونا، وإقليم وزان حالة واحدة، فيما حافظ إقليمي شفشاون، والفحص أنجرة. إضافة إلى عمالة المضيق الفنيدق، على صفر إصابة بالفيروس التاجي.

وبلغ عدد التحاليل المخبرية، التي أجريت على مستوى الجهة الشمالية، منذ بداية الجائجة، 3124 تحليلا.