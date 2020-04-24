منشور عصابة الشبابيك الأوتوماتيكية…مديرية الأمن: الصور ليست بالمغرب وتم اعتقال مروجها

بعدما زرع منشور يزعم تعرض مستعملي الشبابيك الأوتوماتيكية للنصب، الرعب في نفوس العديد من المواطنين، خرجت المديرية العامة للأمن الوطني لكشف حقيقة هذا الادعاء.

وقالت المديرية، في منشور لها، اليوم الجمعة، إنه تم توقيف شخص في مدينة الجديدة، نشر صورة توثق لجريمة وقعت منذ سنتين في أمريكا اللاتينية، مرفوقة بتعليق كاذب، يربطها بعصابة إجرامية مزعومة تستهدف مستعملي الشبابيك البنكية الأوتوماتيكية في المغرب.

الموقوف كان قد حذر الناس من التعرض للسرقة، أثناء توجههم إلى الشبابيك البنكية، خصوصا من أجل استخلاص المبالغ المالية، التي خصصتها الحكومة لتعويض ضحايا الجائحة.

وقالت المديرية، إن عملية توقيفها المعني بالأمر، تندرج ضمن جهودها في مكافحة المحتوى الرقمي الزائف‬، حيث سبق أن تم توقيف عدد من رواد شبكات التواصل الاجتماعي، لنشرهم محتويات زائفة، إما باختلاق أحداث لا أساس لها من الصحة، أو بث الرعب بمعطيات كاذبة.