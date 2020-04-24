الفنانة المصرية زينة تعتذر للجمهور المغربي: لم أقصد شيئا

اعتذرت الممثلة المصرية، زينة، من الجمهور المغربي، بعد حملة الهجوم عليها في موقع التواصل الاجتماعي أنستغرام، نتيجة إحساسهم بـ”تعاليها” على الفنانة المغربية، زينب عبيد، في برنامج المقالب، الذي تقدمه رفقة الفنانة المصرية، فيفي عبدو.

وشنت صفحات، وحسابات على “أنستغرام”، حملة ضد المصرية، زينة، نتيجة طبيعة تصرفاتها مع زينب عبيد في الحلقة الأولى من برنامج المقالب “خلي بالك من فيفي”، الذي يبث على قناة “إم بي سي 5”.

وقالت زينة، في تسجيل صوتي، نشرته، إنها لم تقصد الإساءة إلى زينب عبيد في الأصل، مؤكدة أنها تحترم المغاربة، وتحبهم، وقد اعتبرت تصرفاتها رد فعل على عدم فهمها لحديث زينب عبيد بالدارجة، ولم تقصد بذلك شيئا.

وأشارت زينة إلى أنها تحب المغرب كثيرا، وهو البلد الوحيد، الذي تتفاعل مع أعياده الوطنية على مواقع التواصل، بعد دولتها مصر.

وكانت زينة الضيفة الأولى لبرنامج “خلي بالك من فيفي”، الذي رافقته حملة انتقادات، واتهامات بالتمثيل على المشاهد، بسبب مقلبه، الذي وصف بـ”المبتذل والتقليدي”، نتيجة تصرف طاقم المقلب بشكل يوحي بأن ما يحصل مفبرك.