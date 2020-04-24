إسبانيا تتخوف من اتخاذ المغرب لقرار عدم إعادة فتح المعابر مع سبتة ومليلية المحتلتين بعد أزمة كورونا

لم تخف إسبانيا تخوفها من اتخاذ المغرب لقرار إغلاق معابره بشكل كلي مع المدينتين المحتلتين، سبتة، ومليلية.

ونقلت وسائل إعلام إسبانية، اليوم الجمعة، تصريحات لوزيرة الخارجية الإسبانية أرانشا غونزاليس لايا، قالت فيها إنها لا تعرف ما إذا كان المغرب سيمدد إغلاق معابره مع المدينتين المحتلتين، إلى غاية فصل الخريف المقبل، مضيفة أنها تنتظر اتصالا في هذا الموضوع، ليتم إطلاعها على آخر القرارات المغربية بهذا الخصوص.

وسائل إعلام إسبانية تحدثت عن مخاوف مدريد من اتخاذ المغرب لفرصة الجائحة، من أجل إغلاق معابره بشكل كلي مع مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، معبرة عن تخوفها من “غرق” اقتصاد المدينتين، في حالة اتخاذ المغرب لهذا القرار.

وكان المغرب، قد اتخذ قرار توقيف التهريب المعيشي مع مدينة سبتة المحتلة، وأعلن أن المشتغلين في هذا القطاع، قد غادر أكبر جزء منهم المنطقة، وعادوا إلى مدنهم الأصلية.

وسعي المغرب إلى وقف التهريب المعيشي في الشمال، سبق أن أكده المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وتحدث عن إمكانية تصنيع سبتة، ومليلية المحتلتين لمنتجات تكميلية لتلك الخاصة بالمغرب، أو تحويلهما إلى مدينتين سياحيتين، يمكن للمغاربة الدخول إليهما، والخروج.