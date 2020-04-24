الحكومة تتدخل لدعم المقاولات الصحافية في ظل الجائحة..الفردوس يعلن عن تقديم موعد صرف الدعم العمومي

أعلن وزير الثقافة والشباب والرياضة، عثمان الفردوس، عن اتخاذ الحكومة لقرار صرف دعم المقاولات الصحافية برسم سنة 2020، لتشجيعها على الحفاظ على مناصب الشغل.

وقالت الوزارة، في بلاغ لها أصدرته اليوم الجمعة، إنه نظرا للوضعية الراهنة المتعلقة بالآثار الاقتصادية والاجتماعية لتفشي فيروس كورونا المستجد، وبسبب توقف إصدار الصحة منذ شهر مارس وما خلفه من آثار، فإن الوزارة تنهي إلى علم جميع المقاولات الصحية المكتوبة الناشرة للجرائد والمجلات الورقية والالكترونية، أنه سيتم إلى غاية 11 ماي استقبال ملفاتها لتلقي الدعم.

وأوضحت الىزارة أنها ستستقبل ملفات طلب الاستفادة من الدعم لأول مرة بالنسبة للصحف الورقية والالكترونية ودعم التعددية، وطلبات دعم الجرائد والمحلات التي سبق لها أن استفادت من دعم 2019.

ودعت الوزارة كافة المؤسسات لإيداع طلباتها لتلقي الدعم الكترونيا، على أن يتم إيداعها بالصيغة الورقية فور انتهاء الحجر الصحي، بمصالح الوزارة، مشددة على أنه لن يتم قبول إلا الملفات المستوفية لجميع الوثائق وفق لوائح الوثائق التي نشرتها.

وكان عدد من الفاعلين قد طالبوا بتدخل حكومي عاجل، من أكل إنقاذ المؤسسات الإعلامية التي باتت تواجه ظروغةفا صعبة، بسبب توقف طبع المنشورات، وشح الإشهارات.