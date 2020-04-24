وفيات كورونا عالميا تتجاوز 190 ألفا: هزيمة الوباء تتطلب "أقصى جهود صحيّة في التاريخ"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أودى فيروس كورونا المستجدّ بحياة ما لا يقلّ عن 190989 شخصا في العالم منذ ظهوره في كانون الأول/ ديسمبر في الصين، وفق تعداد أعدّته وكالة "فرانس برس"، اليوم الجمعة.

وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الجمعة، أن هزم الوباء يتطلب؛ "أقصى جهود في التاريخ على صعيد الصحة العامة".

وقال غوتيريش خلال مؤتمر صحافي عبر الفيديو، جاء بسبب إطلاقه مبادرة عالمية لإنتاج اللقاحات والعلاجات وتوزيعها بشكل عادل: "العالم بحاجة إلى تطوير وإنتاج لقاحات وعلاجات وطرق تشخيص آمنة وفعالة ضد كوفيد-19، وتوزيعها بشكل عادل".

وتابع: "لا لقاح أو علاج لدولة أو منطقة أو نصف من العالم، بل لقاح وعلاج يكون معتدل السعر وآمنا وفعالا، يمكن إعطاؤه بسهولة ويكون متوافرا في كل أنحاء العالم، للجميع في كل مكان".

وشُخّصت أكثر من مليونين و719 ألفا و450 إصابة رسميا في 193 دولة ومنطقة منذ بداية تفشي الوباء، إلا أن هذا العدد لا يعكس سوى جزء من عدد المصابين فعليا، إذ تبقى الفحوص لكشف الإصابات في عدد من الدول محصورة بالحالات التي تتطلّب علاجا في المستشفى.

في إحدى محطات المواصلات العامّة بنيويورك (أ ب)

ومن بين المصابين، تعافى ما لا يقلّ عن 720 ألف شخص.

وباتت الولايات المتحدة التي سجّلت رسميا أول وفاة نهاية شباط/ فبراير هي الدولة الأكثر تضرّرا جراء الوباء بكل المقاييس، إذ بلغت حصيلة الوفيات لديها 49963 حالة من أصل 869172 إصابة، فيما أعلنت السلطات شفاء 80934 شخصا على الأقل.

والدول الأكثر تضررا بعد الولايات المتحدة هي إيطاليا مع 25549 وفاة من أصل 189973 إصابة، ثم إسبانيا مع 22524 وفاة من أصل 219764 إصابة، وفرنسا مع 21856 وفاة من أصل 158183 إصابة، والمملكة المتحدة مع 18738 وفاة من أصل 138078 إصابة.

ارتفاع عدد الوفيات في هولندا

وفي هولندا، ارتفع عدد الوفيات جراء الفيروس، إلى 4 آلاف و289، بحسب ما أفادت وكالة "الأناضول" للأنباء

وأعلنت وزارة الصحة الهولندية، اليوم الجمعة، تسجيل 806 إصابات جديدة ليرتفع عدد المصابين إلى 36 ألفا و535 شخصا.

ولفتت إلى تسجيل 112 وفاةً في غضون 24 ساعة الأخيرة، ليصبح اجمالي الوفيات 4289.

وأوضحت أن عدد الأشخاص المصابين بالفيروس الذين يتعالجون في المستشفيات بلغ 10 آلاف و281.

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الصين بلا وفيات لليوم التاسع

بدورها، أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم، عدم تسجيل وفيات بفيروس كورونا، لليوم التاسع على التوالي.

وفي بيان صادر عنها، أشارت اللجنة إلى تسجيل 6 إصابات بالفيروس بينهم وافدان من الخارج، خلال 24 ساعة.

وبيّنت أن إجمالي المصابين القادمين من الخارج ارتفع إلى 1618، منهم 849 تماثلوا للشفاء.

يُذكر أن إجمالي عدد الإصابات في الصين بلغ 82 ألفا و804، والوفيات 4 آلاف و632، والمتعافين إلى 77 ألفا و257، وفق موقع "وورلد ميتر".

نقل أحد ضحايا الفيروس في نيويورك (أ ب)

إسبانيا تنتقد تقاعس الاتحاد الأوروبي

وانتقدت إسبانيا، تقاعس الاتحاد الأوروبي عن دعمها في مواجهة التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا.

جاء ذلك في تصريحات لوزيرة الخارجية الإسبانية، أرانشا غونزاليس لايا، لإذاعة محلية، تطرقت خلالها إلى اجتماعات قادة ووزراء خارجية الاتحاد، الأربعاء والخميس الماضيين.

وأفادت لايا، بأن "التضامن بين الدول الأوروبية غير كاف، وإنعاش الاقتصاد المتضرر من تفشي كورونا لا يكون عبر القروض وإنما عبر التحويلات المالية".

وذكرت أن بلادها أصرت خلال الاجتماعات، على قيام الاتحاد بتحويلات مالية إلى الدول المتضررة، في حين أصرت دول أخرى على الإقراض.

شابة ألمانية ترتدي الكمامة الواقية (أ ب)

وتابعت: "مع نهاية أزمة كورونا ستجد الدول نفسها أمام مشاكل الديون، لذلك تطلب إسبانيا إنشاء صندوق أوروبي".

وأوضحت أن "مخاطر الديون لا تهدد فقط الدول المقترضة وإنما السوق الأوروبية الداخلية أيضا. لا يوجد شمال أو جنوب في هذه الأزمة".

ووفق آخر محصلة في إسبانيا، بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا 219 ألفا و764، توفي منهم 22 ألف و524، بينما تعافى 92 ألفا و355.