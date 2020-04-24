تشيلسي الأقرب لحسم صفقة كوتينيو

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن نجم برشلونة الإسباني المعار إلى بايرن ميونخ الألماني، فيليب كوتينيو، في طريقه للعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأعير كوتينيو إلى بايرن لمدة موسم مع خيار الشراء، لكن يبدو أن النادي البافاري غير مهتم بضم اللاعب نهائيا، كما أن برشلونة في الوقت نفسه لا يسعى لإعادة البرازيلي إلى صفوفه في الموسم المقبل.

ووفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية، فإن العديد من المصادر ربطت كوتينيو بالعودة إلى ليفربول خلال الموسم المقبل.

Advertisements

وأشارت إلى أنه ردًا على هذه الأنباء تلقى كوتينيو اتصالًا من ليفربول، يخبره أن النادي الإنجليزي لن يقوم بأي خطوة لإعادته خلال الصيف المقبل.

وأوضحت أن تشيلسي حاليًا هو النادي الأقرب لحسم صفقة كوتينيو، لكنه يواجه منافسة من جانب توتنهام.

يذكر أن كوتينيو لعب في ليفربول من 2013 حتى 2018، قبل أن ينتقل إلى برشلونة خلال صفقة تخطت 100 مليون إسترليني.