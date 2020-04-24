شكرا لقرائتكم خبر عن لندن .. تعافي حركة الركاب في المطارات ستحتاج 4 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

قال مشغلو أحد أكبر مطارات بريطانيا إن حركة الركاب في المطارات ستحتاج إلى نحو 4 سنوات للتعافي بعد أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقالت الشركة المشغلة لمطار جاتويك ثاني أكبر مطارات لندن بعد مطار هيثرو إنها واجهت "ظروف سوق غير مسبوقة وتراجعا دراماتيكيا لعدد الركاب بسبب تداعيات الفيروس.

وأضافت أن "جاتويك تتوقع اتخاذ كل الإجراءات الرامية إلى تحقيق تعاف سريع لنشاط السفر، وأنها تتوقع حاليا عودة عدد الركاب إلى مستوياته السابقة على أزمة (كوفيد-19) خلال فترة من 36 و48 شهرا".

من ناحيته قال ستيوارت وينجيت الرئيس التنفيذي لشركة مطار جاتويك إن المطار قام "بتحرك حاسم للتأكد من أنه سيظل في موقف قوي يتيح له التعافي من التراجع الدراماتيكي في عدد الركاب والتأثيرات الواسعة لأزمة (كوفيد-19).