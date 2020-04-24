مصر تسجل 201 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت مصر، الجمعة، 201 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وسبع حالات وفاة.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية خالد مجاهد، إنه جرى "تسجيل 201 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية"، لافتًا في الوقت ذاته إلى "تسجيل سبع حالات وفاة".
وأضاف أنه "جرى تسجيل 71 متعافيا جديدا من المرض، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1417 حالة حتى اليوم".
وأوضح مجاهد، أن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، هو 4092 حالة من ضمنهم 1075 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و 294 حالة وفاة".
وأضاف أنه "جرى تسجيل 71 متعافيا جديدا من المرض، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1417 حالة حتى اليوم".
وأوضح مجاهد، أن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، هو 4092 حالة من ضمنهم 1075 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و 294 حالة وفاة".
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