اصابة مدني بسقوط قذائف هاون بناحية العبارة في ديالى

افاد مصدر امني، الجمعة، باصابة مدني بسقوط قذائف هاون بناحية العبارة في ديالى. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "اربع قذائف هاون سقطت، عصر اليوم، بناحية العبارة في ديالى". وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن القذائف "اسفرت عن اصابة مدني بجروح مختلفة".

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