بدون أميركا.. مبادرة عالمية لتسريع إنتاج لقاح لفايروس كورونا

وذكرت مصادر دبلوماسية بحسب "رويترز" إن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش سيشاركان أيضا.
وقالت الشايب "اليوم هو نوع من الالتزام السياسي من قبل جميع الشركاء لتأكيد أنه عندما يكون لدينا كل هذه الأدوات الجديدة فلن يُترك أحد بمفرده وأن أولئك الذين لديهم القدرة على شراء اللقاحات أو العلاجات يمكنهم شراؤها و(وضعها) تحت تصرف الشعب".
وأضافت "من المهم جدا التأكد من أن لديك آلية عادلة للوصول لادوات جديدة وفعالة وجيدة لمكافحة كوفيد-19".
وقال متحدث باسم البعثة الأمريكية في جنيف إن الولايات المتحدة لن تشارك في إطلاق المبادرة العالمية.
وذكر في رد بالبريد الإلكتروني على استفسار "لن تكون هناك مشاركة رسمية أميركية".
وأضاف "نحن نتطلع إلى معرفة المزيد عن هذه المبادرة لدعم التعاون الدولي لتطوير لقاح لكوفيد-19 في أقرب وقت ممكن".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن تعليق تمويل بلاده لمنظمة الصحة العالمية. والولايات المتحدة أكبر مانح للمنظمة.
وأصيب أكثر من 2.7 مليون شخص بالمرض الذي أودى بحياة ما يقرب من 190 ألف إنسان منذ ظهوره في مدينة ووهان بوسط الصين في أواخر العام الماضي 2019.
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