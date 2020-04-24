الاشتباه بإصابة العشرات من أفراد طاقم مدمرة أمريكية بكورونا

كشف مسؤولون أمريكيون بحسب وكالة "رويترز" اليوم الجمعة، أن عشرات البحارة على متن مدمرة KIDD التابعة للبحرية الأمريكية، قد أصيبوا على الأرجح بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".



وأكد البنتاغون رسميا صحة الأنباء عن تفشي الفيروس على متن السفينة. ونقلت وكالة رويترز اليوم الجمعة عن مسؤولين أمريكيين طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم لكونهم غير مخولين بالحديث إلى وسائل الإعلام، قولهم إن نتائج فحص كورونا لأكثر من عشرة بحارة على متن المدمرة KIDD جاءت إيجابية.وأكد البنتاغون رسميا صحة الأنباء عن تفشي الفيروس على متن السفينة. وتتواجد هذه المدمرة في البحر الكاريبي بمهمة مكافحة تهريب المخدرات.

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