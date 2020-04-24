توقع البنك التجاري الألماني "كومرتس بنك"، أن تتعافى أسعار النفط بحلول نهاية العام الجاري، وأن يسجل مزيج "برنت" 40 دولاراً للبرميل.
وقال إن الأسعار من المرجح أن تكون منخفضة جدا في الربع الثاني، حيث سيظل التقلب مرتفعا جدا على الأرجح، إذ من المتوقع أن تسجل أسعار "برنت" نطاقا بين 15 و25 دولارا للبرميل.
وحذر البنك من حدوث اضطرابات في سوق النفط خلال الأسابيع القادمة، وقال: "قبل أن ينتهى أجل عقد خام غرب تكساس الوسيط لشهر يونيو بوقت قليل، قد نرى تجددا للاضطرابات وأسعارا سلبية".
وتتعرض أسواق النفط للضغوط بفعل هبوط الطلب على الخام بفعل تراجع الأنشطة الاقتصادية بسبب جائحة كورونا، وامتلاء مستودعات النفط العالمية.
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات دولية بارتفاع أسعار النفط إلى 40 دولاراً حتى نهاية 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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