الصحة العالمية تصدر احصائية بإصابات كورونا في إفريقيا

وكتب الفرع الإقليمي لإفريقيا بالمنظمة على "تويتر" اليوم الجمعة، أنه تم تسجيل أكثر من 27 ألف حالة إصابة بفيروس "كوروفيد-19" حتى اليوم، تماثل أكثر من 7 آلاف منها للشفاء، في وقت سجلت فيه 1200 حالة وفاة".وحسب إحصائية الصحة العالمية، تأتي جمهورية جنوب إفريقيا في المركز الأول من حيث عدد الإصابات (3953)، تليها مصر (3659)، والمغرب (3537) والجزائر (3007) والكاميرون (1401).

وتتصدر الجزائر دول القارة في عدد الوفيات بكورونا، حيث سجلت 407 حالات، وتأتي مصر في المركز الثاني (276)، ثم المغرب (151)، وجنوب إفريقيا (75).

وعلى الصعيد العالمي، تجاوز عدد المصابين بالفيروس مليونين وخمسمئة ألف شخص، توفي منهم أكثر من 175 ألفا.