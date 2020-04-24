سجلت فلسطين، الجمعة، 4 إصابات إضافية بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، ما رفع الحصيلة الإجمالية إلى 484 إصابة.



وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة، في الايجاز اليومي للصحفيين بمدينة رام الله في الضفة الغربية إنه تم شفاء 11 حالة جديدة من فيروس كورونا من مختلف المحافظات، ليرتفع العدد الكلى لحالات الشفاء إلى 103 حالات.

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من جهته، قال ابراهيم ملحم، الناطق بلسان الحكومة الفلسطينية إن إثنين من المصابين هم من الأطفال.

وأشار إلى أن هناك إصابة في الولجة بمحافظة بيت لحم لطفلة عمرها 12 عاماً، وإصابة في بير نبالا ، شمال غرب القدس، لطفل عمره 12 عاما.

ولفت ملحم إلى أن الإصابة الثالثة هي لممرض ثلاثيني من يطا، أما الإصابة الرابعة فهي لعشرينية حامل من الظاهرية.