داوود عبدالرؤوف - العين الإخباريةالجمعة 2020/4/24 07:09 م بتوقيت أبوظبي
سجلت فلسطين، الجمعة، 4 إصابات إضافية بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، ما رفع الحصيلة الإجمالية إلى 484 إصابة.
وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة، في الايجاز اليومي للصحفيين بمدينة رام الله في الضفة الغربية إنه تم شفاء 11 حالة جديدة من فيروس كورونا من مختلف المحافظات، ليرتفع العدد الكلى لحالات الشفاء إلى 103 حالات.
من جهته، قال ابراهيم ملحم، الناطق بلسان الحكومة الفلسطينية إن إثنين من المصابين هم من الأطفال.
وأشار إلى أن هناك إصابة في الولجة بمحافظة بيت لحم لطفلة عمرها 12 عاماً، وإصابة في بير نبالا ، شمال غرب القدس، لطفل عمره 12 عاما.
ولفت ملحم إلى أن الإصابة الثالثة هي لممرض ثلاثيني من يطا، أما الإصابة الرابعة فهي لعشرينية حامل من الظاهرية.
كانت هذه تفاصيل خبر المزيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.