العين الإخباريةالجمعة 2020/4/24 06:42 م بتوقيت أبوظبي
اجرت الإمارات، الجمعة، أكثر من 32 ألف فحص للكشف عن فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات.
وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الإمارات وتوسيع نطاق الفحوصات في الكشف عن 525 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها تخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 9281 حالة.
كما أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات عن وفاة 8 حالات لمصابين من جنسيات مختلفة، خاصةً أنهم كانوا يعانون من أمراض مزمنة، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 64 حالة.
كما أعلنت الوزارة عن شفاء 123 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 1760.
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