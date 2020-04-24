أنباء عن وفاة السعودي عبدالله الحامد المدان بإباحة "قتل النفس والخروج على ولاة الأمر"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 24 أبريل 2020

الخليج 365 - متابعات



أفادت حسابات ما يسمى بالمعارضين السعوديين المدعومين من قطر، بوفاة الأكاديمي السعودي المثير للجدل عبدالله الحامد المسجون في المملكة منذ عام 2013؛ بعد إدانته قضائيا في محاكمات شهيرة بتهم من بينها إباحة "قتل النفس في المظاهرات"، و"جواز الخروج على ولاة الأمر".

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وحتى الآن لم يصدر أي تأكيد رسمي لهذه الأنباء، وكثيرا ما روجت الحسابات المرتبطة بقطر أخبارا كاذبة بشأن السعودية .. وفق “إرم نيوز“.

ويبلغ الحامد الـ69 من العمر، وكان أوقف في المملكة عام 2013 وحوكم على مدى عدة جلسات انتهت بإدانته هو وعضو آخر في ما يسمى جمعية "حسم" بـ"القول بجواز الخروج على ولاة الأمر ومراسلة جهات خارجية بشأن داخلي لم يثبت لديهم, وإيهام الجميع بأن المحاكمة فكرية و سياسية وقولهم بجواز قتل النفس في المظاهرات وأنه أمر مشروع لرد الظلم".

ويتهم سعوديون كثر الحامد بالتطرف والتستر خلف الشعارات الحقوقية.

ونشر حساب مجموعة بن نايف بن خالد مقطعا مصورا للحامد مع تعليق جاء فيه: "المتطرف #عبدالله_الحامد هو من أنصار الإرهابي الخارجي أسامة بن لادن.. الذي فجر وقتل الكثير من المسلمين وغير المسلمين.. هذه الحقيقة التي يجب أن يفضح فيها هو ومن يؤيده..".