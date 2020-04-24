الجميل التقى السفيرة الأميركية وجرى بحث في المستجدات الراهنة

التقى رئيس حزب ​الكتائب​ اللبنانية النائب سامي الجميّل في بيت الكتائب المركزي في ​الصيفي​ ​السفيرة الأميركية​ ​دوروثي شيا​ بحضور الوزير السابق الآن حكيم ومنسق العلاقات الخارجية في الحزب مروان عبدالله وجرى بحث في المستجدات الراهنة. وفي وقت سابق، إلتقى رئيس "​التيار الوطني الحر​" النائب ​جبران باسيل​ في دارته في ​اللقلوق​، السفيرة الأميركية في ​بيروت​ دروثي شيا، ترافقها المستشارة السياسية Minta Brodzinski. ‏ودام الاجتماع لساعة ونصف ​الساعة​، وشارك فيه النائب ​نقولا الصحناوي​. إضغط للمزيد

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