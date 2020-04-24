جمعية الصناعيين: للحفاظ على المؤسسات الوطنية الناجحة لا سيما الريجي

أكدت ​جمعية الصناعيين​ ال​لبنان​يين، في بيان لها، ضرورة الحفاظ وعدم التعرض للمؤسسات الوطنية الناجحة التي اثبتت حضورها وجدواها اقتصاديا وماليا لاسيما إدارة حصر ​التبغ​ والتنباك-الريجي.

واعتبرت ان هذه المؤسسة الوطنية استطاعت خلال السنوات الماضية من تطوير حضورها الاقتصادي وتوسيع دورها بشكل لافت وذكي في المجال الصناعي، حيث اتفقت مع كبريات شركات التبغ العالمية على تصنيع منتجاتها في لبنان وهذا بحد ذاته يعد إنجازا وطنيا خصوصا انه ربط زراعة وطنية يعمل بها شريحة واسعة من اللبنانيين ب​الصناعة​ الوطنية، ما وفر المردودية والعمل والمداخيل، فضلا عن ان هذه الصناعة محرك أساسي لعدد كبير من الصناعات الوطنية المرتبطة بها.