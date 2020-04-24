قاسم هاشم: موضوع إقالة سلامة لم يُطرح ولسنا مع الإقتصاص من أي موقع

أكد عضو كتلة "التحرير والتنمية" النائب ​قاسم هاشم​، في حديث لوكالة "أخبار اليوم"، أنه "لا يوجد اي محاولة لخلق تحالفات سياسية جديدة اذ أن مواقف القوى السياسية معروفة، وإن كان البعض يبني على بعض الاجواء والمناخات التي سادت في الأيام الأخيرة، مشددا على ان الموضوع لا يتعدى الأمور العادية او التقنية ضمن الصلاحيات والأصول، مشيرا الى ان التباينات في وجهات النظر مشروعة وطبيعية ولا تُفسد في الودِّ قضية بين الجهات المعنية على مستوى ​الحكومة​ او العلاقات السياسية.

اما على صعيد ارتفاع ​سعر الدولار​، وما تردّد من معلومات حول إقالة حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​، اشار هاشم الى ان هذا الموضوع لم يُطرح كما تردّد في بعض وسائل الاعلام، معلنا "لسنا مع الإقتصاص من اي موقع"، لكنه لفت إلى أننا "كنا دائما وابدا مع مصلحة الناس والحفاظ على الودائع والاستقرار والأمان الاجتماعي الذي اهتزّ الى أبعد الحدود في الأسابيع الأخيرة وتعرّضت لقمة عيش المواطن وجنى عمره الى الكثير من التدهور، وبالتالي لا بدّ من بعض الإجراءات والتدابير لوضع حدّ لحالة الفلتان".

وذكر بأن "كتلة التنمية والتحرير كانت أوّل من بادر ورفع الصوت من خلال مطالبتها الإقتصاص ممن تسول له نفسه التلاعب بالعملة الوطنية وغلاء الأسعار واستهداف المواطن في رزقه ولقمة عيشه، وبالتالي فان ما يهمنا اليوم هو وضع حدّ للتدهور، اما مَن يتحمّل مسؤولية آنية او بعيدة المدى فهو بحث آخر"، مضيفاً: "بالطبع هناك مسؤولية عامة، ولكن ايضا هناك مسؤولية جزئية تتحمّل حاكمية مصرف لبنان جزءا منها الى جانب ​المصارف​ والصرافين"، مشيرا الى ان "التعاميم التي صدرت عن المصرف المركزي في الفترة الأخيرة قد تكون ساهمت في حالة البلبلة والإرباك".

وأشار إلى أن "هناك مسؤولية سياسية، لكن لا بدّ من إلتزام الصلاحيات وقانون النقد والتسليف الذي لا يتيح لأحد التدخّل، ويسمح للحاكم بالتصرّف"، مكررا "في النهاية مصلحة البلد ومصلحة الناس هي الأهم من كل المواقع والمواقف".

وردا على سؤال، شدد هاشم على أنه "لا يمكن ترك الأمور على غاربها وان تستمر حالة التفلّت لأن ذلك ينعكس بشكل سلبي على مجمل الاستقرار الاجتماعي، ولا يجوز ايضا الاستمرار في هذه الحالة"، مؤكداً أن "الحكومة مسؤولة بشكل أو بآخر وعليها اتخاذ كل الإجراءات والتدابير للحدّ من حالة التفلّت وفي أسرع وقت".