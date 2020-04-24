أشار النائب جميل السيد، في تصريح له، عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أن وزير المال غازي وزني لفت إلى أن إرتفاع سعر الدولار لا يمكن شرحه لا اقتصادياً ولا مالياً ولا نقدياً، نظراً هنالك مضاربة وتلاعب سياسي بالسوق".
وأوضح السيد أن ذلك يعني أن إرتفاع سعر الدولار "مؤامرة وسر نووي وليس نتيجة سرقة وفساد وعُهر مالي وسياسي"، مشيراً إلى أنه عندما قرأت ما قال وزني "كنت أمام خياريْن: إمّا أن أعلّق عليه وألعن الساعة أو أن أطنّش، وقرّرت طنِّش".
كانت هذه تفاصيل خبر السيد: عندما قرأت كلام وزني كنت أمام خيارين أن ألعن الساعة أو أطنش وقررت أن أطنش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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