السيد: عندما قرأت كلام وزني كنت أمام خيارين أن ألعن الساعة أو أطنش وقررت أن أطنش

أشار النائب ​جميل السيد​، في تصريح له، عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أن وزير المال ​غازي وزني​ لفت إلى أن إرتفاع ​سعر الدولار​ لا يمكن شرحه لا اقتصادياً ولا مالياً ولا نقدياً، نظراً هنالك مضاربة وتلاعب سياسي بالسوق".

وأوضح السيد أن ذلك يعني أن إرتفاع سعر الدولار "مؤامرة وسر نووي وليس نتيجة سرقة وفساد وعُهر مالي وسياسي"، مشيراً إلى أنه عندما قرأت ما قال وزني "كنت أمام خياريْن: إمّا أن أعلّق عليه وألعن الساعة أو أن أطنّش، وقرّرت طنِّش".