السفير الفلسطيني عرض مع لازاريني اوضاع اللاجئين

التقى السفير الفلسطيني في ​لبنان​، ​أشرف دبور​، المفوض ​العام الجديد​ لوكالة "​الاونروا​" فيليبي لازاريني، وتمت مناقشة الأوضاع الإنسانية والمعيشية الصعبة التي يعاني منها اللاجئون. واكد دبور "أهمية قيام وكالة ​الأونروا​ بتحمل مسؤولياتها والقيام بواجب العمل على التخفيف من معاناة ​اللاجئين الفلسطينيين​ في ظل هذه الظروف الصعبة، عبر تكثيف الجهد لإيجاد التمويل اللازم للاغاثة السريعة، خصوصا في هذه المرحلة الدقيقة والصعبة وتردي الأوضاع الإقتصادية وانعدام فرص العمل، في ظل انتشار جائحة ​الكورونا​ العابرة للحدود"، مشددا على "ضرورة إلتزام ​المجتمع الدولي​ و​الدول المانحة​ بتوفير الدعم والمساندة للوكالة".

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