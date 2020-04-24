حواجز لامن الدولة في الكورة للتدقيق بأرقام لوحات السيارات

يقيم جهاز ​امن الدولة​ - مكتب ​الكورة​ حواجز ودوريات سيارة على مختلف اوتسترادات وطرقات القضاء للتدقيق في أرقام ​لوحات السيارات​ والمركبات المسموح لها بالسير اليوم، تطبيقا لقرار وزير الداخلية والبلديات، وتطبيقا لقرار التعبئة العامة الصادر عن الحكومة، مما انعكس حركة سير خجولة على مختلف الطرقات. وقد سجلت بعض التجاوزات وتم تسطير محاضر ضبط بحق المخالفين.

وكان المجلس الاعلى للدفاع قرر، في الاجتماع الذي عقده برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عند الواحدة والنصف من بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، رفع انهاء الى مجلس الوزراء يتضمن خمس مراحل تبدأ في 27 نيسان الحالي، وتنتهي في 8 حزيران المقبل، على أن يعود لمجلس الوزراء تحديد الأنشطة الاقتصادية التي سيسمح لها بإعادة العمل تدريجياً ضمن نطاقها ووفقاً للمراحل الزمنية المشار إليها أعلاه وضمن شروط معيّنة.

وطلب المجلس من الأجهزة العسكرية والأمنية كافة التشدد ردعياً، في قمع المخالفات بما يؤدي الى عدم تفشي الفيروس وانتشاره.