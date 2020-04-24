فادي سعد: انهيار الوضع النقدي بالغ الخطورة والمسؤولون يتنصلون

أشار عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ​فادي سعد​ في تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ إلى أن"ما نشهده اليوم من انهيار للوضع النقدي في ​لبنان​ أمر بالغ الخطورة، فيما فخامة ​الرئيس ميشال عون​ يتنصل من مسؤولياته ومثله رئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​، و​مصرف لبنان​ و​جمعية المصارف​، في حين أن مصرف واحد يتصرف وكأنه مصرف لبنان من دون حسيب او رقيب"، متسائلا: "هل يكون المواطن هو المسؤول عن هذا الإنهيار؟". ورأى سعد أن "يوم الحساب آت". إضغط للمزيد

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