اعتصام لاصحاب شاحنات البحص والرمل بالبقاع الغربي رفضا لاجراءات القوى الأمنية

نفذ أصحاب الشاحنات العاملة في نقل الحجارة والحصى والبيسكورس والرمول من الكسارات والمرامل إعتصاما إحتجاجيا، على طريق ميدون في البقاع الغربي رفضا لاجراءات القوى الأمنية تجاه حركتهم والتضييق عليهم ومنعهم من نقل المواد، مطالبين "الحكومة والوزارات المعنية السماح لهم بالعمل أسوة بغيرهم من القطاعات المشابهة".
وهدد المعتصمون "بالتصعيد في حال عدم التجاوب مع مطالبهم". وأملوا أن "ينظر لهذا القطاع كما باقي القطاعات والمؤسسات، وأن تكف القوى الأمنية عن ملاحقتهم وتعقبهم".
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