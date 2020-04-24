شدّدت "​جمعية الصناعيين​ ال​لبنان​يين" على "ضرورة الحفاظ وعدم التعرض للمؤسسات الوطنية الناجحة التي اثبتت حضورها وجدواها اقتصاديا وماليا لا سيما إدارة حصر ​التبغ​ والتنباك - ​الريجي​". وفي بيان لها رأت الجمعية أن "هذه المؤسسة الوطنية استطاعت خلال السنوات الماضية من تطوير حضورها الاقتصادي وتوسيع دورها بشكل لافت وذكي في المجال الصناعي، حيث اتفقت مع كبريات شركات التبغ العالمية على تصنيع منتجاتها في لبنان وهذا بحد ذاته يعد إنجازا وطنيا، خصوصا انه ربط زراعة وطنية تعمل بها شريحة واسعة من اللبنانيين ب​الصناعة​ الوطنية، ما وفر المردودية والعمل والمداخيل، فضلا عن ان هذه الصناعة محرك أساسي لعدد كبير من الصناعات الوطنية المرتبطة بها".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جمعية الصناعيين: لعدم التعرض للمؤسسات الوطنية الناجحة كالريجي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.