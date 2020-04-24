جوزيف أبو فاضل: بري أبلغ موفد حزب الله عدم رضاه عن إقالة رياض سلامة

كشف الكاتب والمحلل السياسي المحامي ​جوزيف أبو فاضل​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنه "أثناء زيارة موفد ​حزب الله​ لرئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ أبلغه برغبته إقالة حاكم ​البنك المركزي​ ​رياض سلامة​، فرد بري بعدم رضاه عن هذا الأمر،عندها سأل موفد حزب الله هل يمكن أن يقدم استقالته، فرد بري اسألوه، أي اسألوا حاكم البنك المركزي رياض سلامة؟".

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