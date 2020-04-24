وزارة الاتصالات: إعطاء 100 GB إضافية عن شهري أيار وحزيران لكل مشتركي خدمة الإنترنت

أعلنت ​وزارة الإتصالات​ أنه إستنادًا الى قرار التعبئة العامة وبناءً على إقتراح وزير الإتصالات ​طلال حواط​، الذي يقضي بمضاعفة سرعة الإنترت للإشتراكات ذات السرعة المحددة دون سقف وإستهلاك ومضاعفة حجم الإستهلاك للإشتراكات ذات حجم محدد، وفي سبيل انجاح خطة ​وزارة التربية والتعليم العالي​ عن التعلم عن بعد من خلال شبكة الانترنت وتسهيلا على الطلبة وجميع المواطنين، تم تمديد القرار رقم 13 لغاية نهاية شهر حزيران 2020، وإعطاء 100 GB إضافية عن شهري أيار وحزيران لكل مشتركي خدمة ​الإنترنت​ الانتهائين والمؤمنين على شبكة وزارة الإتصالات - ​هيئة أوجيرو​ ودون أي تكاليف إضافية.

واكدت الوزارة انه "تم تخفيض بنسبة 30% للخطوط التأجيرية الدولية الإضافية المؤجرة لشركات توزيع خدمات الإنترنت و 20% على رسم الربط الشهري المتوجب على شركات نقل المعلومات بناءً على المرسوم 6254".