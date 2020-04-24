الاشتباه بإصابة العشرات من أفراد طاقم مدمرة KIDD الأميركية بكورونا

كشف مسؤولون أميركيون، لوكالة "​رويترز​"، أن عشرات البحارة على متن مدمرة KIDD التابعة للبحرية الأميركية، قد أصيبوا على الأرجح ب​فيروس كورونا​ المستجد "كوفيد-19".

وكانت ​​البحرية الأميركية​​ قد أعلنت أن "ما لا يقل عن 840 بحارًا من طاقم السفينة "ثيودور روزفلت"، أثبتت إصابتهم ب​فيروس كورونا​"، متوقّعةً "ارتفاع العدد خلال الأيام المقبلة".

ولفتت البحرية إلى أنه تم "اختبار طاقم "روزفلت" المكون من 5000 فرد بالكامل"، موضحةً أن "88 بحاراً تعافوا منذ الإعلان عن تفاقم الوضع على متن الحاملة، وبقي أربعة بحارة في المستشفى ولا يوجد أي منهم في العناية المركزة".