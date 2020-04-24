كشف مسؤولون أميركيون، لوكالة "رويترز"، أن عشرات البحارة على متن مدمرة KIDD التابعة للبحرية الأميركية، قد أصيبوا على الأرجح بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
وكانت البحرية الأميركية قد أعلنت أن "ما لا يقل عن 840 بحارًا من طاقم السفينة "ثيودور روزفلت"، أثبتت إصابتهم بفيروس كورونا"، متوقّعةً "ارتفاع العدد خلال الأيام المقبلة".
ولفتت البحرية إلى أنه تم "اختبار طاقم "روزفلت" المكون من 5000 فرد بالكامل"، موضحةً أن "88 بحاراً تعافوا منذ الإعلان عن تفاقم الوضع على متن الحاملة، وبقي أربعة بحارة في المستشفى ولا يوجد أي منهم في العناية المركزة".
كانت هذه تفاصيل خبر الاشتباه بإصابة العشرات من أفراد طاقم مدمرة KIDD الأميركية بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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