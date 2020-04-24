تسجيل 684 وفاة جديدة بكورونا في بريطانيا أعلنت السلطات الصحية في بريط

أعلنت السلطات الصحية في بريطانيا أنه "تم تسجيل 684 وفاة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-"19 في المملكة المتحدة والحصيلة ترتفع إلى 19506 وفاة".
وفي وقت سابق، أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، في تصريح تلفزيوني، أنّ رئيس الوزراء بوريس جونسون الّذي يمضي فترة نقاهة بعد دخوله إلى المستشفى لتلقّي العلاج من الإصابة بوباء "كوفيد 19"، هو "في حالة جيّدة جدًّا ويتعافى".
ولفت إلى "أنّي واثق من أنه سيعود لتولّي مهامه فور سماح الأطبّاء بذلك. لم يُتّخذ بعد القرار، لكنّه يتلقّى اتصالات ويبقى على تواصل".
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