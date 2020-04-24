تسجيل 684 وفاة جديدة بكورونا في بريطانيا أعلنت السلطات الصحية في بريط

أعلنت السلطات الصحية في ​بريطانيا​ أنه "تم تسجيل 684 وفاة جديدة ب​فيروس كورونا​ "كوفيد-"19 في ​المملكة المتحدة​ والحصيلة ترتفع إلى 19506 وفاة".

وفي وقت سابق، أعلن ​وزير الصحة​ البريطاني مات هانكوك، في تصريح تلفزيوني، أنّ رئيس الوزراء ​بوريس جونسون​ الّذي يمضي فترة نقاهة بعد دخوله إلى المستشفى لتلقّي العلاج من الإصابة بوباء "​كوفيد 19​"، هو "في حالة جيّدة جدًّا ويتعافى".

ولفت إلى "أنّي واثق من أنه سيعود لتولّي مهامه فور سماح الأطبّاء بذلك. لم يُتّخذ بعد القرار، لكنّه يتلقّى اتصالات ويبقى على تواصل".