بشري الحكومي: حالة واحدة إيجابية في الفحوصات التي أجريت في 23 الحالي

اعلنت ادارة ​مستشفى بشري​ الحكومي، في بيان، عن تسجيل "حالة واحدة ايجابية جديدة في فحوصات PCR التي أجريت في المستشفى بتاريخ 23/4/2020".

وكانت ​وزارة الصحة العامة​ قد أعلنت، في بيان، عن الحصيلة اليومية ل​فيروس كورونا​ المستجد، عن تسجيل 8 ​حالات​ كورونا جديدة، رفعت العدد التراكمي منذ بداية الازمة في 21 شباط الفائت الى اليوم في 24 نيسان 2020 الى 696 اصابة.

ولفتت في بيانها الى انه تم تسجيل 6 حالات بين المقيمين خلال الساعات الـ 24 الفائتة، من بينها 5 لمخالطين حالات معروفة، كما تم تسجيل حالتين 2 بين الوافدين، والحالتين وصلتا الى لبنان بعد اغلاق المطار.

وذكرت انه تم تسجيل 140 حالة شفاء نهائي من الفيروس منذ بداية الازمة، بالمقابل بقي عداد الوفيات على 22 حالة اثر عدم تسجيل اي وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.