جامعة هوبكنز: حصيلة ضحايا كورونا في الولايات المتحدة تجاوزت 50 ألف

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأميركية أن حصيلة ضحايا كورونا في الولايات المتحدة تجاوزت 50 ألف، أي ربع عدد الوفيات حول العالم.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن، خلال مؤتمر فريق مكافحة كورونا اليومي بالبيت الابيض، أنه على الرغم من إعادة فتح البلاد إلا أنه لن يتم التخلي عن الإجراءات والاحتياطات التي أوصى بها الخبراء والأطباء، مشيراً إلى أن الوصول إلى علاج للوباء بات قريباً.
وأشار إلى العمل على إيجاد لقاح لفيروس كورونا من قبل العديد من الدول منها الولايات المتحدة وبريطانيا، موضحاً أنه توجد نتائج مبشرة وأنه من المتوقع التوصل لعلاج لـ covid-19 في وقت قريب.
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