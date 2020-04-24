أشار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى أنه "إذا أردنا أن نربح الحرب ضد فيروس كورونا، فعلينا أن ندعم أنظمة الصحة لمكافحة الوباء".
ولفت ماكرون إلى أنه "سيدفع بلدان مجموعة الدول السبع ومجموعة العشرين، للعمل على دعم المبادرة التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية والقاضية بتسريع إنتاج اللقاحات والعلاجات والفحوص الخاصة بفيروس كورونا، مع ضمان تكافؤ الفرص في الحصول عليها".
كما أعرب عن أمله في أن "تتصالح الصين والولايات المتحدة من خلال هذه المبادرة المشتركة".
كانت هذه تفاصيل خبر ماكرون: نأمل أن تتصالح الصين والولايات المتحدة من خلال مبادرة الصحة العالمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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