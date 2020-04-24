ماكرون: نأمل أن تتصالح الصين والولايات المتحدة من خلال مبادرة الصحة العالمية

أشار الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​، إلى أنه "إذا أردنا أن نربح الحرب ضد ​فيروس كورونا​، فعلينا أن ندعم أنظمة الصحة لمكافحة الوباء".

ولفت ماكرون إلى أنه "سيدفع بلدان مجموعة الدول السبع و​مجموعة العشرين​، للعمل على دعم المبادرة التي أطلقتها ​منظمة الصحة العالمية​ والقاضية بتسريع إنتاج اللقاحات والعلاجات والفحوص الخاصة بفيروس كورونا، مع ضمان تكافؤ الفرص في الحصول عليها".

كما أعرب عن أمله في أن "تتصالح ​الصين​ و​الولايات المتحدة​ من خلال هذه المبادرة المشتركة".