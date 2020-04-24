الكرملين: الروس أمامهم أسبوع آخر قبل إعلان بوتين تمديد أو تخفيف العزل

اشار المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إلى أن "المواطنين الروس أمامهم أسبوع آخر تحت تدابير العزل الذاتي، قبل أن يعلن الرئيس فلاديمير بوتين تمديدها أو تخفيفها".
وفي حديثه عما إذا كان يتوقع أن يقرر بوتين تمديد تدابير العزل في الأيام المقبلة، نوّه بيسكوف بأنه "كما تعلمون، لا يزال هنالك أسبوع آخر تسري فيه هذه التدابير".
وكانت السلطات في موسكو وعدد من المناطق الروسية، فرضن في وقت سابق، تقييدات على حركة المواطنين منذ نهاية شهر آذار الماضي لاحتواء الوباء، وتم تشديدها وتمديدها حتى نهاية نيسان الجاري، مع تزايد عدد الإصابات بكورونا الذي تجاوز 62 ألفًا.
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